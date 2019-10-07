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Edirne'de 492 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 492 düzensiz göçmen yakalandı.

07.10.2019 16:58Edirne'de 492 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 492 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan iki günlük denetimlerde, Fas, Mısır, Sudan, Yemen, Ürdün, Somali, Afganistan, İran, Irak, Filistin, Pakistan ve Suriye uyruklu 492 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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