26.06.2019 16:56
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Edirne'de 498 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 498 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne 'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 498 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
İpsala , Uzunköprü , Havsa ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Senegal , Kamerun , Filistin , Lübnan , Cezayir , Pakistan , Afganistan , Mısır , Irak , Suriye ve Bangladeş uyruklu 498 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Piyade , Edirne , Güncel

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