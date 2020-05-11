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Edirne'de 5 asırlık Alipaşa Çarşısı, kapılarını açtı

Edirne'de 5 asırlık Alipaşa Çarşısı, kapılarını açtı EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan 5 asırlık tarihi Alipaşa Çarşısı, 50 gün aradan sonra bugün kapılarını yeniden açtı.

11.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:34
Edirne'de 5 asırlık Alipaşa Çarşısı, kapılarını açtı EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan 5 asırlık tarihi Alipaşa Çarşısı, 50 gün aradan sonra bugün kapılarını yeniden açtı. Belediye ekiplerinin baştan aşağı dezenfekte ettiği tarihi çarşının dernek başkanı Yılmaz Sanış, maskesiz esnaf ve müşterinin alınmayacağını belirterek, anonslarla sosyal mesafe kuralının hatırlatılacağını belirtti.
Edirne'de Mimar Sinan'ın 1569 yılında yaptığı kentin en önemli alışveriş merkezlerinden olan Alipaşa Kapalı Çarşısı koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 gün önce kapılarını kapattı. Tarihi çarşı bugün AVM'lerin açılmasıyla birlikte yönetim olarak tekrar kapılarını müşterilerine açma kararı verdi. Çarşıya 65 yaş üstü vatandaşlar alınmazken maske, dezenfekte ve sosyal mesafe gibi alınan önlemlerle vatandaşlar içeri alınıyor. Alipaşa Çarşısı'nın 128 dükkandan neredeyse tamamı tezgahlarını açarak temizlik çalışmasının ardından müşterilerine hizmet vermeye başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da katılımıyla kapıları açılan çarşı saat 11.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla berberler, kuaförler güzellik merkezleri ve AVM'ler bugün kapılarını açtığını belirterek, "Edirne tarihi kültürel yapısı ile 3 tane tarihi AVM'ye sahip. Bunlar alışveriş çarşıları dediğimiz tarihi yapılar. Bunlardan Mimar Sinan'ın yaptığı trihi Alipaşa Çarşısı, Bedesten ve Selimiye Cami altındaki Arasta Çarşısı. Tarihi 3 çarşıda yaklaşık 300 esnaf arkadaşımız çalışıyor. Edirne Belediyesi olarak bizde çarşıların dezenfektesini yaptık. Yaklaşık 45 gündür çarşı kapalı ve esnaflarımız çok zor günler geçirdi inşallah işleri düzelir. Bizde bugün 3 çarşımızın esnaflarına dezenfekten ile ateş ölçer cihazlar verdik" dedi.
'BİR HAFTA BOYUNCA DENEMEK AMACIYLA AÇIK KALACAĞIZ'
Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, valilik ve belediyenin destekleriyle tarihi çarşının kapılarını tekrar açtıklarını belirterek, "Bugün tarihi çarşımızın kapılarını açtık ama bu sadece bir deneme. Bir hafta boyunca denemek amacıyla açık kalacağız. Deneyeceğiz, bakacağız her şey yolunda giderse açık kalmaya devam edeceğiz. Hayat kapattığımız gibi başlamayacak. Şu an kontrollü bir yaşam olacak. Çarşıya maskesiz vatandaş almayacağız. Ateşlerini ölçüp sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vereceğiz" dedi. Edirne’de 5 asırlık Alipaşa Çarşısı, kapılarını açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Gürkan, Mimar Sinan, Edirne, Güncel, Haber

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