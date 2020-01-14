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Edirne'de 5 liralık hamsiye ilgi büyük

Edirne'de 5 liralık hamsiye ilgi büyükDENİZLERDE bollaşan Karadeniz'in incisi hamsi, Edirneli balıkçılar ve balık severleri de sevindirdi.

14.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:00Edirne'de 5 liralık hamsiye ilgi büyük
'de 5 liralık hamsiye ilgi büyük
DENİZLERDE bollaşan 'in incisi hamsi, Edirneli balıkçılar ve balık severleri de sevindirdi. Vatandaşlar kilosu 5 liraya düşen hamsiyi alabilmek için Balık Pazarı'na akın etti.
Sezon başında umduğunu bulamayan balıkçıların havaların soğumasıyla bollaşan hamsi ile yüzleri gülmeye başladı. Özellikle Karadeniz'de ağları dolduran hamsi, denize kıyısı olmayan kentlerdeki balık severleri de sevindirdi. Edirne'de kilosu 5 liraya düşen hamsi için, vatandaşlar balık tezgahlarının başına koştu.
Edirne kent merkezindeki Balık Pazarı esnafından Feridun Biztiren, hamsinin ucuzlamasının hem kendilerini hem de vatandaşı çok mutlu ettiğini dile getirdi. Biztiren, "Hamsi denizlerde bollaştı, dolayısıyla tezgahımızda da fiyatı düştü. Gördüğünüz gibi hem vatandaş memnun hem biz memnunuz. Umarız uzun süre böyle gider ve fiyatlar yükselmez" dedi.
Sezon başında kilosu 20 liradan satılmaya başlayan hamsi, son dönemde 30 liraya çıkmıştı.

Karadeniz, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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