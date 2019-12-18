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Edirne'de 500 öğrencinin 'zeka oyunları' mücadelesi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ilk kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilk ve orta dereceli okullardan 500 öğrenci 5 farklı zeka oyununda galip gelebilmek için ter döktü.

18.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:34Edirne'de 500 öğrencinin 'zeka oyunları' mücadelesi

EDİRNE'nin ilçesinde ilk kez düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda ilk ve orta dereceli okullardan 500 öğrenci 5 farklı zeka oyununda galip gelebilmek için ter döktü.

?Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Keşan Lisesi Salonu'nda yapıldı. Turnuvanın açılışına, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

'KAZANAN TÜRKİYE OLACAK'

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 500 öğrencinin 'zeka oyunları' oynamak üzere bir araya geldiğini belirterek, "Böyle bir turnuvayı ilk defa Edirne'de gerçekleştirmiş oluyoruz. Edirne'ye toplam 65 tane akıl ve zeka atölyesi yapıldı. Bu atölyelerden Keşan'da 12 tane var. İnanıyorum ki bu turnuva sizlerin gelişmesine çok büyük fayda sağlayacak. Aranızda hem tatlı bir rekabet olacak, hem de dostluk kazanacak. Kaybeden yok, kazanan Türkiye olacak" dedi.

'BİZE SORUN ÇÖZEN DEĞİL, SORUN ÇÖZEN EVLAT LAZIM'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan'ın birçok yönden olduğu gibi eğitim anlamında da ön sıralarda olduğunu ifade ederek, "Her alanda bunun sonuçlarını ileride başarı hikayeleri yazarak göreceğiz. Bize soru çözen değil, sorun çözen evlat lazım. İşte zeka oyunları bu yüzden önemli" diye konuştu.

Daha sonra ise oyunların başlangıç hamleleri yapıldı. İlk ve orta dereceli 500 öğrenci, mangala, pentago, reversi, kulami ve Q-bitz gibi 5 farklı zeka oyununda birbirleriyle yarıştı. Okulların robotik ve kodlama atölyelerinde eğitim gören öğrenciler ise geliştirdikleri robotları sergileme imkanı buldu. Turnuva sonunda dereceye girenlerler ödüllendirildi.



Mustafa Helvacıoğlu, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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