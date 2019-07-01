01.07.2019 16:18
Haberler » Güncel » Haber

Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne 'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 515 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü , Lalapaşa, Keşan ve Meriç ilçeleri ile sınır köylerindeki denetimlerde yakalanan Tunus, Afganistan , Filistin, Libya, Cezayir, Pakistan, Fas, Mısır, Irak, İran, Suriye ve Yemen uyruklu 515 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
il jandarma komutanlığı , piyade , edirne , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:16 Ağrı'da okul yöneticilerine mesleki gelişim eğitimi
17:16 Anız yakanlara her dekar için 60 lira para cezası
17:15 Ağrı'da "Okul Yöneticilerine Mesleki Gelişim Eğitimi"
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz
17:15 İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması
17:15 Hayrabolu SYDV yardımları
17:14 Mevcut parklar da yenileniyor