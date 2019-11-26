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Edirne'de 517 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 517 düzensiz göçmen yakalandı.

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:24Edirne'de 517 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 517 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Irak, İran, Pakistan, Afganistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 517 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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