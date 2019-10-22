Haberler » Güncel » Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 527 düzensiz göçmen yakalandı.

22.10.2019 16:34Edirne'de 527 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Enez, İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Suriye, Fas, Cezayir, Bangladeş, Pakistan, Afganistan ve Eritre uyruklu 527 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:37 Adana-1 tonluk tespih guinness yolunda
17:35 "Siyasetin ucuz müfterisi Kılıçdaroğlu artık susmalıdır"
17:35 İki ülke arasında krizi neden olan Butina cezaevinden çıkacak
17:34 Denizli'de teleferiği 4 yılda 2 milyon 600 bin kişi kullandı
17:34 Denizli'de terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
17:31 Alanya'da düzenlenen plaj futbolu şampiyonası nefes kesti
17:31 Santiago'da karate heyecanı başlıyor
22.10.2019 17:38:53