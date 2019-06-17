17.06.2019 17:31
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Edirne'de 548 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 548 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 548 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

Havsa, Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde iki günde yapılan denetimlerde Pakistan, Mısır, Cezayir, Irak, Libya, Fas, Afganistan ve Somali uyruklu 548 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel

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