Edirne'de 548 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 548 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.Havsa
, Uzunköprü
, Enez
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile sınır köylerinde iki günde yapılan denetimlerde Pakistan
, Mısır
, Cezayir
, Irak
, Libya
, Fas
, Afganistan
ve Somali
uyruklu 548 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.