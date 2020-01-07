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Edirne'de 55 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalandı.

07.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:30 Edirne'de 55 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 55 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Uzunköprü, İpsala ve Keşan ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Irak, İran, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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