24.06.2019 17:09
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Edirne'de 569 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 569 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne 'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 569 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Havsa , Meriç , Enez ve Uzunköprü ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde Hindistan , Pakistan , Fas , İran , Cezayir , Suriye , Irak , Afganistan , Mısır ve Bangladeş uyruklu 569 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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