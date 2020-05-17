Edirne'de 65 yaş ve üstü parklara gitti, izin gününün artmasını istedi

Edirne'de 65 yaş ve üstü parklara gitti, izin gününün artmasını istediTÜRKİYE genelinde, koronavirüs sürecinde başlayan normalleşme adımları kapsamında saat 12.00'dan 18.00'e kadar sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Edirne'de parklar ve yürüyüş yollarına akın etti.

17.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:11
Edirne'de 65 yaş ve üstü parklara gitti, izin gününün artmasını istedi
TÜRKİYE genelinde, koronavirüs sürecinde başlayan normalleşme adımları kapsamında saat 12.00'dan 18.00'e kadar sokağa çıkma izni olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Edirne'de parklar ve yürüyüş yollarına akın etti. Yürüyüş yapıp, ağaçlık bölgelerde dinlenerek kitap okuyanı vatandaşlar, haftada bir günün kendilerine yetmediğini, bu sürenin artırılmasını istedi.
Edirne'de, 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninde 33 dereceyi bulan hava sıcaklığında park, bahçe ve yürüyüş parkurlarına akın etti. Saatin 12.00'yi göstermesiyle dışarı çıkan vatandaşlar, kentte yeşillik alanlara giderek kitap okudu, dinlendi ve yürüyüş yaptı. İzin sürelerini dolu dolu geçirmek istediklerini belirten vatandaşların ortak görüşü ise haftada bir günün kendilerine yetmediği, bu sürenin haftada en az 3 güne çıkarılması gerektiği oldu.
'İZNİ DOLU DOLU GEÇİRMEK İSTİYORUM'
İki aylık sürecin ardından izinlerinin ikinci haftasında ikinci kez sokağa çıktığını söyleyen Nidayet Akarsu(71), "Mart'ın 18'inden beri dışarı çıkmamıştım. 2 ay evdeydim. İlk kez geçen hafta çıktım. Bugün de ikinci çıkışım. Hava biraz sıcak ama bu izinleri değerlendirmek istedim. Gerçekten çok iyi oldu. Artık ayaklarımız tutmamaya başlamıştı içeride oturmaktan. Saat 18.00'e kadarmış izin. Bu süreyi dolu dolu geçirmek istiyorum" dedi.
'DIŞARI ÇIKMAK İLAÇ GİBİ GELİYOR'
Arkadaşlarıyla yürüyüş yapan Mustafa Yılmaz (75) ise izin sürelerinin haftada 3 güne çıkarılmasını istedi. Evde oturmaktan kilo aldığını söyleyen Yılmaz, "2 aydır evdeyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir balkona bir içeri gidip geliyorum. Yaptığım tüm aktivite bu. Sadece balkondan gelen geçeni sayıyorum, başka bir iş yaptığım yok. Haftada 1 gün çıkmak bize ilaç gibi geliyor ama bunu haftada 3 gün yapmaları lazım. Bende göbek yoktu. Ne zaman içeriye kapandık kilo almaya başladım. 80 kiloydum neredeyse 100 kiloya yaklaştım 2 ayda. Normalde 3 kat sorunsuz çıkıyordum şu an çok zor çıkıyorum evime. En çok gezmeyi ve arkadaşlarla konuşmayı özlüyorum evdeyken" diye konuştu.
'HAFTADA 3 GÜN, 2'ŞER SAAT ÇIKMAK İSTİYORUZ'
İznini yürüyüş yaparak geçiren Nurettin Akkın (74) da haftada 1 günün kendilerine yetmediğini söyledi. Akkın, "Bizi de hiç olmazsa haftada 2 - 3 gün 2'er saat dışarıya çıkarsalar, hava alsak yeter bize. Zaten 80 metrekare evimiz var, gezdiğimiz yer bir oda bir de balkon. Gidip yemek yiyorsun, sonra yatıyorsun, biz böyle daha fazla hasta oluyoruz. İhtiyarlara bu durum çok zor geliyor. En çok dışarıya çıkmayı, arkadaşlarımla gezmeyi, alışveriş yapmayı özledim bu 2 aylık süreçte" ifadelerini kullandı. Edirne’de 65 yaş ve üstü parklara gitti, izin gününün artmasını istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Edirne, Güncel, Haber

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