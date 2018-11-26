Edirne'de 69 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İpsala
ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan A.P. idaresindeki kamyoneti Keşan'da durdurmak istedi.
Burada da "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan kamyonet, polisin yola kapan atarak tekerleklerini patlatmasıyla durduruldu.
Sürücü A.P. gözaltına alırken, kamyonetin kasasında yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçiş hazırlığında bulunan Pakistan
uyruklu 69 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Keşan,Edirne
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:42