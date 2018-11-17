Edirne'de 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Meriç
ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Kavaklı
köyü yakınlarında G.G'nin kullandığı aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin
ve Irak
uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şişme bot ele geçirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Gözaltına alınan sürücü G.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Jandarma Komutanlığı,Meriç,Edirne
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:44