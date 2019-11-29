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Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY soruşturması kapasında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 7 kişi yakalandı.

29.11.2019 13:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:01Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de 'a kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY soruşturması kapasında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 7 kişi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Havsa ilçesinde gece saatlerinde yaptıkları uygulamada şüpheli gördükleri 2 aracı takibe aldı. Araçların kaçmasıyla başlayan kovalamacada iki araçta durdurularak içindekiler gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edildiği ve haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 5'i Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmasının ardından  adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin soruşturması sürüyor.



Edirne Emniyet Müdürlüğü, Yunanistan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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