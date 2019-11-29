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Edirne'de 7 fetö şüphelisi yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıEdirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖPDY soruşturması kapasında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 7 kişi yakalandı.

29.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:17
'de 7 FETÖ şüphelisi 'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖPDY soruşturması kapasında askeri ve polis okullarından ihraç edilen 7 kişi yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Havsa ilçesinde gece saatlerinde yaptıkları uygulamada şüpheli gördükleri 2 aracı takibe aldı. Araçların kaçmasıyla başlayan kovalamacada iki araçta durdurularak içindekiler gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde FETÖPDY soruşturması kapsamında askeri ve polis okullarından ihraç edildiği ve haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan şüphelilerden 5'i Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 2 kişinin soruşturması sürüyor.
Edirne'de 7 fetö şüphelisi yunanistan'a kaçarken yakalandı

Yunanistan, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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