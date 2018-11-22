22 Kasım 2018, 18:28
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Edirne'de 70 Bin TL Değerinde Midye Yakalandı

Edirne

Edirne’nin Keşan ilçesinde piyasa değeri 70 bin TL olan kaçak midye yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde piyasa değeri 70 bin TL olan kaçak midye yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala-Keşan karayolu Beğendik Kavşağı yakınlarında önleyici kolluk devriyesi esnasında M.Y. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde piyasa değeri 70 bin TL olan yaklaşık 2 ton midye yakalandı.

Midyeler doğal ortamına bırakılmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edilirken, M.Y'ye toplam 7 bin 262 TL idari para cezası uygulandı.

M.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - EDİRNE Keşan,Edirne
22 Kasım 2018 Perşembe 18:28



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