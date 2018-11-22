Edirne'de 70 Bin TL Değerinde Midye Yakalandı

Edirne
'nin Keşan
ilçesinde piyasa değeri 70 bin TL olan kaçak midye yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala-Keşan karayolu Beğendik
Kavşağı yakınlarında önleyici kolluk devriyesi esnasında M.Y. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Araç
içerisinde yapılan kontrollerde piyasa değeri 70 bin TL olan yaklaşık 2 ton midye yakalandı.
Midyeler doğal ortamına bırakılmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edilirken, M.Y'ye toplam 7 bin 262 TL idari para cezası uygulandı.
M.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - EDİRNE
Keşan,Edirne
22 Kasım 2018 Perşembe 18:28