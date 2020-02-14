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Edirne'de 85 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.

14.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:58Edirne'de 85 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4. ve 54. Mekanize Tugay komutanlıklarına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Havsa, Uzunköprü ve İpsala ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, Mısır, Pakistan, Afganistan, Filistin, Fas ve Cezayir uyruklu 85 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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