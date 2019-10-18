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Edirne'de 855 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 855 düzensiz göçmen yakalandı.

18.10.2019 17:04Edirne'de 855 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 855 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Filistin, Suriye, Fas, Cezayir, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Vietnam, Libya ve Çin uyruklu 855 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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