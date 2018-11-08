Edirne'de 868 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne
'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 868 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sarayakpınar, Yenikadın, Orhaniye
, Bosnaköy, Köşen köyleri ile Meriç
, İpsala
, Lalapaşa
ve Uzunköprü
ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.
Ekipler, Pakistan
, Somali
, Bangladeş
, İran
, Irak
, Libya
ve Filistin
uyruklu 868 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Meriç,Orhaniye,Edirne
08 Kasım 2018 Perşembe 18:10