08 Kasım 2018, 18:10
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Edirne'de 868 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 868 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 868 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sarayakpınar, Yenikadın, Orhaniye, Bosnaköy, Köşen köyleri ile Meriç, İpsala, Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Somali, Bangladeş, İran, Irak, Libya ve Filistin uyruklu 868 düzensiz göçmeni yakaladı.


Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Meriç,Orhaniye,Edirne
08 Kasım 2018 Perşembe 18:10