Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttı

Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttıEDİRNE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, fırıncı Özkan Uymaz, ses sistemi kurduğu aracı ile 9/8'lik Trakya havaları eşliğinde zaman zaman göbek atarak ekmek dağıttı.

24.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:40
Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttı
EDİRNE'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalırken, fırıncı Özkan Uymaz, ses sistemi kurduğu aracı ile 9/8'lik Trakya havaları eşliğinde zaman zaman göbek atarak ekmek dağıttı. Evde kalanlara morel vermek istediğini söyleyen Uymaz'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne'de vatandaşlar kısıtlamaya uyup evlerinde kaldı. Kentte faaliyet gösteren fırınlar da nöbetleşe açık kalıp, araçlarla da mahalleleri gezerek ekmek dağıttı. Fırıncı Özkan Uymaz ise hafif ticari aracına ses sistemi koyarak, 9/8'lik Trakya havaları çalarak, ekmek satışı yaptı. Uymaz, zaman zaman da aracından inip, müzik eşliğinde göbek attı. Uymaz'ı oyunlar oynarken cep telefonu ile kaydeden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşın ayağına 9-8'lik çalan müzik eşliğinde giderek insanlara moral verdiğini söyleyen Özkan Uymaz, "Koronavirüs nedeniyle insanlar evlerinde sıkıldı. Bende evlerinde sıkılan insanlara moral vermek için böyle satış yapıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Amacım insanları mutlu etmek. Ekmek satışlarım iyi" dedi.
Çalan oyun havasında ekmek almanın kendilerine moral olduğunu söyleyen Basri Olgus, "Oyun vahası eşliğinde ekmeğimizi aldık. Evde sıkılmıştık. Böyle hem eğlendik hem ekmeğimizi aldık" dedi.
Oyun havası eşliğinde ekmek satışı yapan Uymaz'a vatandaşların bazıları balkonlarından alkışlayarak, bazıları da oynayarak eşlik ettiği görüldü. Edirne’de 9-8’lik oyun havasıyla ekmek dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Haber
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haziran’a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haber
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı Haber
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Haberler››Güncel››Edirne'de 9-8'lik oyun havasıyla ekmek dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu (3) - Haber 18:36: Beyşehir'de yaşlılar göl sahilinde bayramlaştı - Haber 18:35: MANİSA Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı - Haber 18:34: Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti - Drone - Haber 18:34: 65 yaş ve üstü izinde mezarlıklara koştu, dostlarıyla bayramlaştı - Haber 17:18: Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti - Haberler 17:15: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor - Haber 17:14: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu - Haberler 17:01: Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı - Haber 14:12: Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu - Haberler