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Edirne'de 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin maaşını, kaymakam evine giderek verdi

Edirne'de Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyde yaşayan 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin yaşlılık maaşını, evine götürerek teslim etti.

04.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:42
Edirne'de 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin maaşını, kaymakam evine giderek verdi
Edirne 'de Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyde yaşayan 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin yaşlılık maaşını, evine götürerek teslim etti.
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.
Lalapaşa ilçesinde bu kapsamda birçok vatandaşın ihtiyacı giderildi.
Kaymakam İmrak, Vaysal köyünde yaşayan Şahsine Tüfekçi'yi ziyaret ederek kendisine yaşlılık maaşını verdi.
İmrak'a teşekkür eden Tüfekçi, "Devletimizden Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim okudum, herkese dua ettim." dedi.
İmrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını söyledi.
Yaşlıların "baş tacı" olduğunu belirten İmrak, "Jandarmamız, polisimiz, sağlık, PTT ve Kaymakamlık görevlilerimizle onlara yardımcı oluyoruz. Şahsine teyzemiz ilçeye her geldiğinde bizi ziyaret ederdi. Biz de koronavirüsle mücadele sürecinde evinde kalmasını söyleyerek onu ziyaret ettik. Yaşlılarımızın hal ve hatırlarını sormayı sürdüreceğiz " diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Lalapaşa, Edirne, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Edirne'de 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin maaşını, kaymakam evine giderek verdi - Haberler

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