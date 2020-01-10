Haberler » Güncel » Edirne'de 97 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Edirne'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 97 düzensiz göçmen yakalandı.

10.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:50Edirne'de 97 düzensiz göçmen yakalandı
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 97 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Uzunköprü ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Afganistan, Irak, İran, Dominik, Cezayir, Bangladeş, Suriye, Pakistan ve Fas uyruklu 97 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Piyade, Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:50  Adana'daki FETÖ/PDY davasında 25 sanığın yargılanmasına devam edildi - Haber
18:50  Mehmetçik'ten terör örgütünün kış üstlenmesine darbe - Haber
18:48  Ürdünlü göstericiler İsrail'le yapılan gaz anlaşmasının iptalini istiyor - Haber
18:47  Kahramanmaraş gece define ararken jandarmaya yakalandılar - Haber
18:43  Çamlıyayla yıkılan direkler nedeniyle elektriksiz kaldı - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:53:09