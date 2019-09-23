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Edirne'de acil çağrılar 112'de toplandı

Edirne'de tüm acil çağrılar 112'de toplandı.

23.09.2019 17:20Edirne'de acil çağrılar 112'de toplandı
Edirne'de tüm acil çağrılar 112'de toplandı.
Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte sağlık, polis, jandarma ve itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezinden hizmet vermeye başlarken, AFAD ve 177 Orman yangın ihbar çağrı numaraları da önümüzdeki günlerde sisteme dahil edilecek.
Acil Çağrı Merkezine 2019 yılının ilk sekiz aylık döneminde toplam 116 bin 029 çağrı geldi. Bunların 51 bin 945'ini vakaya dönüşen çağrılar oluştururken, 64 bin 084'ünü, vakaya dönüşmeyen çağrılar oluşturdu.
Açıklamada, vakaya dönüşmeyen "asılsız çağrı" oranının kabul edilebilir bir oran olmadığı belirtilerek "Vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmaları gerekiyor. Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul eden 20 kişiye valilikçe idari yaptırım kararı uygulanmış ve toplam 4 bin 146 lire ceza kesilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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