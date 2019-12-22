Haberler » Güncel » Edirne'de AK Parti delege seçimi tamamlandı - Haber

Edirne'de AK Parti delege seçimi tamamlandı

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, delege seçimlerini tamamladı.

22.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:56 Edirne'de AK Parti delege seçimi tamamlandı
AK Parti İl Başkanlığı, delege seçimlerini tamamladı.
AK Parti İl binasında yapılan seçimlerde 24 mahallede, 400 delege oyunu kullandı.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, merkez olarak toplam 24 mahalledeki 18 bin üyeye gerek mesaj gerekse sosyal medya üzerinden delege seçimine oy kullanması için bilgilendirme yaptıklarını belirtti.
Delege seçimlerini güzel bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İba, "Mahalle delege seçimlerimizde katılım gayet güzel. Şubat ayında ilçe kongrelerimiz başlıyor. Haziran-Temmuz ayına kadar ilçe kongrelerimizi bitirmeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında ise il kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.
İba, yapılan seçimlerin Edirne'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:28   BEYOĞLU'NDA UÇAN ÇATIYI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haber
16:26   Beypazarı'nda 1900 metre rakımlı tepeye "Bayrak ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü" - Haber
16:25   Akçakoca'daki festivalde 5 bin kişiye 2 ton hamsi ikram edildi - DÜZCE - Haber
16:25   El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi - Haber
16:24   Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
11:20   Gaz kolu takılı kalan motosiklet ortalığı karıştırdı - Haber
11:20   Küba'da 40 yıl aradan sonra başbakanlık geri getirildi - Haber
22.12.2019 16:29:42