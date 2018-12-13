Edirne'de AK Parti'nin Yeni İlçe Başkanları Belli Oldu

AK Parti Edirne
İl Başkanı İlyas Akmeşe
, partisinin Edirne'deki ilçe teşkilatlarına yeni ilçe başkanların atandığını söyledi.
Akmeşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni başkanların mazbatalarını aldığını belirterek şunları kaydetti:
"Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir
ve Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse
, yeni atanan ilçe başkanlarımıza mazbatalarını teslim ettiler. Rabbim hep birlikte başta Edirnemize olmak üzere memleketimize hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin.
Yeni ilçe başkanları Meriç
İlçe Başkanlığı'na Mustafa Mete
, Uzunköprü
İlçe Başkanlığı'na Kadir Bilgin
, Keşan
İlçe Başkanlığı'na Gürcan Kılınç, İpsala
İlçe Başkanlığı'na Hakan İlkdoğmuş, Süloğlu
İlçe Başkanlığı'na Serkan
Çomak, Havsa
İlçe Başkanlığı'na Barış Uğuz, Lalapaşa
İlçe Başkanlığı'na Erhan Ayyıldız atanmıştır. "
Mustafa Köse,Akmeşe,Edirne
13 Aralık 2018 Perşembe 20:01