20.06.2019 23:52
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Edirne'de anne ile oğlu tüfekle vurularak yaralandı

Edirne

EDİRNE'de, husumetli olan komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, A.K. ile C.K.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu anne N.S. ile oğlu B.P. yaralandı.

EDİRNE'de, husumetli olan komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, A.K. ile C.K.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu anne N.S. ile oğlu B.P. yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Menzilahır Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. ve C.K. husumetli olduğu komşuları N.S. ve oğlu B.P. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle A.K. ve C.K., evlerinden pompalı tüfek alıp, anne N.S. ile oğlu B.P.'nin üzerine rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücutlarının farklı yerlerine isabet etmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırıdan sonra kaçan A.K. ile C.K. 'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Edirne, Anne, Güncel

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