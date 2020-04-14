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Edirne'de araç yangını

Edirne'de, park halindeki bir araçta meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

14.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:49
Edirne'de araç yangını

Edirne 'de, park halindeki bir araçta meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu olayda, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.


Olay, dün gece saat 04.00 sıralarında Edirne'nin Kaleiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Darül Hadis Camii karşısındaki sokakta park halinde bulunan bir otomobil de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede alevle kaplanan araç itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki güvenlik kameralarını araştırma çalışması başlatan polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Edirne, Polis, 3. Sayfa
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