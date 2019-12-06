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Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları sürüyor

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına yeniden başlandı.

06.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:41
'nin ilçesinde kendisinden alınamayan ve aracı sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, sulama kanalının bağlandığı Hamzadere Barajı su toplanma havuzunda çalışma gerçekleştirdi.
Dalgıç polisler, Hamzadere Sulama Birliği Pompa İstasyonu'ndaki yetkililerden bilgi aldı.
Yaklaşık 8 metre derinliğindeki havuzun suyu tahliye edilerek 3 metreye kadar düşürüldü.
Hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar, botla havuza inerek arama çalışması gerçekleştirdi.
Çanakkale Sahil Güvenlik ile Edirne ve Tekirdağ AFAD ekipleri de havuzdaki çalışmalara destek verdi.
Bu arada, jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri de çevredeki çeltik tarlalarında ve arazide yaya olarak ve drone ile arama yaptı.
İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da çalışmaları takip etti.
Arama, çalışmaları sürüyor.
Olay
Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.
Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 20 kilometre uzunluğundaki, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu.
Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen'in bulunamaması üzerine, kanalda arama çalışması başlatılmıştı.
Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları sürüyor

İpsala, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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