Edirne'de Asayiş

Edirne
'de temizlik malzemeleri satan iş yerinde, gümrük kaçağı 162 şişe içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde G.A'ya ait temizlik malzemeleri satan iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 162 şişe içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan G.A'nın içkilerin kendisine ait olmadığını, Bulgaristan
'dan gelen müşterilerinin emanet bıraktığını beyan ettiği belirtildi.
İş yerinden hırsızlık
Edirne'de bir iş yerinden çeşitli malzemeler çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi'nde büfesi olan T.B, iş yerinin kapı kilidinin kırık olduğunu fark etti.
T.B, büfesinde yaptığı incelemede, 48 kutu bira, 1 litrelik 24 şişe yağ, yarım litrelik 30 şişe yağ, 10 kutu şampuan, 1 kiloluk 15 kutu küp şeker, 10 diş macunu, 30 şişe şarap, 102 ekran televizyon ve 5 bin lira tutarında sigaranın çalındığını tespit etti.
Büfede inceleme yapan polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Tavukları çalındı
Edirne'de bir kişinin 15 tavuğu çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi
'nde ikamet eden R.P, Kızıl Mesçit Sokak'taki kümesindeki 15 tavuğun yerinde olmadığını fark etti.
R.P. tavuklarını çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.
İş yerinden hırsızlık Uzunköprü
ilçesindeki bir madencilik firmasından çeşitli malzemeler çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Aşçıoğlu Mahallesi'nde A.İ.T. ve K.T, iş yerlerinden 7 bin liralık malzemenin çalındığını tespit etti.
Olayla ilgili şikayetçi olunması üzerine M.A. gözaltına alındı.
Edirne
15 Kasım 2018 Perşembe 17:13