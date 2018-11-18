Edirne'de Asayiş

Edirne
'de izin belgesi ve ruhsatı olmandan kuş üretimi yapan kişinin kuşlarına el konuldu.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yancıkçı Şahin Mahallesindeki N.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada bulunan 70 muhabbet kuşu, 40 kanarya, 90 güvercin, bu kuşların tedavisinde kullanılan 67 tablet ilaca el konuldu.
Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tarım malzemeleri çalındı
Edirne'de bir iş yerinin önünden tarım malzemeleri çalındı.
Alınan bilgiye göre, İ.A'nın Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 25 bin lira değerinde biçerdöverin ot koparma ve dövme melezleri çalındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Trafik kazası: 1 yaralı
Edirne'nin havsa ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, L.A'nın kullandığı otomobil, Yeni Mahalle
'de yolun karşısına geçmek isteyen S.D'ye çarptı.
Kazada yaralanan S.D, Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kayıp oğlunu arıyor
Edirne'nin Havsa
ilçesinde bir kişi, kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.
F.O, Havsa Polis
Merkezine giderek, oğlu B.O'nun evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek, bulunmasını istedi.
Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı. Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa Muhalefet Uzunköprü
'de bir araçta yapılan aramada çok sayıda içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesinde E.T'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 litrelik 100 şişe içki el geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis,Havsa,Edirne
18 Kasım 2018 Pazar 11:00