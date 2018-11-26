Edirne'de Asayiş

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:25



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:25

Edirne'deki bir alışveriş merkezindeki süpermarketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı,Alınan bilgiye göre, süpermarketin müdür yardımcısı O.Ö, yabancı uyruklu A.M ve N.A'nın marketten 2 şişe içki çaldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Üniversite öğrencilerinden darp iddiasıÜniversite öğrencileri, iki ayrı olayda eski arkadaşları tarafından darp edildikleri iddiasıyla polise başvurdu.Trakya Üniversitesinde okuyan C.K.C, polis merkezine yaptığı başvuruda, 1. Murat Mahallesi'nde karşılaştığı eski arkadaşı İ.M'nin kendisine önce sözle sataştığını, ardından darp ettiğini ileri sürerek, şikayetçi oldu.Üniversite öğrencisi M.A. da eski erkek arkadaşı M.K'nin yurda giderken kendisini darp ettiğini belirterek, polise başvurdu.Pazarda cüzdanlarını çaldırdılarSelimiye Polis Merkezine başvuran 5 kişi, pazar yerinde cüzdanlarının çalındığı yönünde şikayetçi oldu.Alınan bilgiye göre, pazar yerinde alışveriş için giden G.T, A.D, S.Ç, M.A ve E.Ç, yanlarındaki cüzdanlarının olmadığını fark edince ayrı ayrı Selimiye Polis Merkezi'ne başvuruda bulundu.Polis yankesicilik olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.