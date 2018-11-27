Edirne'de Asayiş

Edirne
'de durdurulan bir otomobilde çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan ilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kocasinan
Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 57 adet 1 litrelik gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Havsa
'da banka yangını
Havsa ilçesinde bir bankada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Varoş Mahallesi'nde bir bankanın, temizlik odası olarak kullanılan bölümünde, havalandırma motorunun yanması sonucu yangın çıktı.
Banka görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında havalandırma motoru ve kabloları zarar gördü.
Kocasinan,Polis,Edirne