09 Aralık 2018, 17:30
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Edirne'de Asayiş

Edirne

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kafasına ağaç kütüğü düşen işçi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kafasına ağaç kütüğü düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınyazı köyünde bir işletmede çalışan Ş.O, ağaç kütüklerini istiflediği esnada kafasına kütük düştü.

Kazada hafif yaralanan Ş.O, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pasaportu olmayan Afganistanlı yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde pasaportu olmayan Afganistan vatandaşı yakalandı.


Jandarma ekipleri, Yenice köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Afganistan vatandaşını yakaladı.


Yakalanan Afganistan uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.

Trafik kazası: 1 yaralı

Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K.K'nin kullandığı otomobil, Yenimuhacır beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
09 Aralık 2018 Pazar 17:30



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