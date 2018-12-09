Edirne'de Asayiş

Edirne
'nin Uzunköprü
ilçesinde kafasına ağaç kütüğü düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınyazı köyünde bir işletmede çalışan Ş.O, ağaç kütüklerini istiflediği esnada kafasına kütük düştü.
Kazada hafif yaralanan Ş.O, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Pasaportu olmayan Afganistanlı yakalandı
Edirne'nin Enez
ilçesinde pasaportu olmayan Afganistan vatandaşı yakalandı. Jandarma
ekipleri, Yenice
köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Afganistan vatandaşını yakaladı.
Yakalanan Afganistan uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü
Pasaport ve Yabancılar Şubesi
'ne gönderildi.
Trafik kazası: 1 yaralı Keşan
ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.K.K'nin kullandığı otomobil, Yenimuhacır beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
09 Aralık 2018 Pazar 17:30