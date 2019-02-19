Edirne'de Asayiş

Kaynak: AA

Edirne'de park halindeki kamyonetin aküsü çalındı.Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan A.B. kamyonetini evinin önüne park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen A.B. aküsünün yerinde olmadığını fark etti.A.B. polise şikayette bulundu.Evden hırsızlıkEdirne'de bir kişinin evindeki bazı eşyalar çalındı.Edinilen bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde yaşayan T.D'nin evindeki 1 tabanca, 2 tüfek, 1 televizyon, 1 otomobil teybi, 3 hoparlör çalındı.T.D. evinden çalınanların bulunması için polise başvurdu.Güvercinleri çalındıEdirne'de bir kişinin 25 güvercini çalındı.Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan E.A. bahçesindeki kafeste beslediği 25 güvercinin yerinde olmadığını belirledi.E.A. çalınan güvercinlerinin bulunması için polise başvurdu.