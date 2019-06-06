06.06.2019 17:57
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Edirne'de asayiş

Edirne

Edirne'de pasaportu olmayan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de pasaportu olmayan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, Orhaniye köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Somali ve Pakistan uyruklu 9 kişiyi yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Dolandırıcılık iddiası
Keşan ilçesinde dolandırıldığını iddia eden bir kişi jandarmaya başvurdu.
Alınan bilgiye göre, Yeniçiftlik köyünde oturan N.K, şüpheli A.S'nin kendisini internet bankacılığı üzeriden 13 bin lira dolandırdığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Somali, Orhaniye, Jandarma, Edirne, Güncel