Edirne'de asayiş

Edirne
'de pasaportu olmayan 9 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma
ekipleri, Orhaniye
köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Somali
ve Pakistan
uyruklu 9 kişiyi yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Dolandırıcılık iddiası Keşan
ilçesinde dolandırıldığını iddia eden bir kişi jandarmaya başvurdu.
Alınan bilgiye göre, Yeniçiftlik
köyünde oturan N.K, şüpheli A.S'nin kendisini internet bankacılığı üzeriden 13 bin lira dolandırdığını ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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