Edirne'de asayiş

Edirne
'de düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa
ilçesinde durumunda şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, 122 şişe farklı markalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayın ardından otomobil sürücüsü İ.Ö, gözaltına alındı.
Bisiklet hırsızlığı
Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı.
Alınan bilgiye göre, S.Y'nin Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Otomobilin aküsü çalındı
Edirne'de park halinde bırakılan otomobilin aküsü çalındı.
Alınan bilgiye göre, H.Ç'nin Meydan Mahallesi
'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce akü çalındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Pasaportu olmayan Filistinliler yakalandı
Edirne'de pasaportu olmayan 6 Filistin vatandaşı yakalandı.
Polis ekipleri, Keşan
ilçesinde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan 6 Filistin vatandaşını yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü
Pasaport ve Yabancılar Şubesi
'ne gönderildi.
1571 sürücüye 489 bin 642 lira ceza
Edirne'de 7 günlük yapılan trafik denetimlerinde 1571 sürücüye 489 bin 642 lira ceza kesildi.
Trafik ekiplerince kontrol edilen 5 bin 930 araçtan bin 571'inin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 489 bin 642 lira ceza uygulandı.
Kontrollerde, 91 araç da trafikten men edildi.
Kaynak: AA
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