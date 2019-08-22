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Edirne'de asayiş

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

22.08.2019 15:04 Edirne'de asayiş
Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, kaçak 195 elektronik sigara likiti, 40 elektronik sigara aparatı ve 25 elektronik sigara ağızlığı ele geçirildi.
Olayla ilgili B.M.A. ve E.A. gözaltına alındı.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.K., motosikletini evinin önündeki doğalgaz borusuna kilitledikten sonra ayrıldı.
A.K. döndüğünde aracını yerinde bulamayınca polise şikayette bulundu.

Tarladaki su motoru çalındı
Edirne'de bir kişinin tarlasındaki su motoru çalındı.
İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyünde yaşayan R.K., tarlasındaki su motorunun yerinde olmadığını fark etti.
İhbar üzerine jandarma ekipleri tarlada inceleme yaptı.

Fatih Mahallesi, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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