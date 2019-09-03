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Edirne'de asayiş

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

03.09.2019 16:22 Edirne'de asayiş
Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.B'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada şüphelinin üzerinde 3,55 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı.
Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.
İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan N.G. motosikletini apartmanın merdiven boşluğuna park etti.
Döndüğünde aracını yerinde göremeyen N.G. şikayette bulundu.

Eşin tehdit eden kişi gözaltına alındı

Keşan ilçesinde eşini tehdit ettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan S.Ö'ye 6 yıldır ayrı yaşadığı eşi E.Ö, tehdit mesajı attı.
S.Ö'nün şikayette bulunması üzerine daha önce 4 kez uzaklaştırma kararı alınan E.Ö. gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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