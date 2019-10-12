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Edirne'de asayiş

Edirne'de aracında kaçak içki bulunan şüpheli gözaltına alındı.

12.10.2019 09:56Edirne'de asayiş
Edirne'de aracında kaçak içki bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde H.G'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, 11 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucu operasyonu
Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barutluk Mahallesi'nde torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, durdukları bir araçta yaptığı aramada bir miktar esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili A.F.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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