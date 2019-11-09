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Edirne'de asayiş

Edirne'de düzenlenen operasyonda Bulgaristan'a götürülmek istenen 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

09.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:54Edirne'de asayiş
'de düzenlenen operasyonda 'a götürülmek istenen 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne gişelerde durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.
Araçta, Bulgaristan'a götürülmek istenen 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü T.Ç. gözaltına alındı.
Arkadaşını tehdit eden kişi gözaltına alındı

Meriç ilçesinde arkadaşını tehdit eden kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan H.S. ve S.S. Subaşı beldesinde karşılaştı.
Çıkan tartışmada S.S arkadaşını tehdit etti.
Şikayet üzerine S.S. gözaltına alındı.
Tarlayı izinsiz sürdü
Edirne'de komşusunun tarlasını izinsiz süren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesine bağlı Karahisar köyünde yaşayan E.K. tarlasını komşusu F.A'nın kendisinden habersiz sürdüğünü gördü.
E.K'nın şikayeti üzerine F.A. gözaltına alındı.

Bulgaristan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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