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Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi evinde ölü bulundu.

26.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:10Edirne'de asayiş
Edirne'de bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan T.Ö, yakınları tarafından evde hareketsiz bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde T.Ö'nün öldüğü belirledi. Ölen kişinin cesedi Edirne Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Motosiklet hırsızlığı
Keşan ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.
Alınan bilgiye göre, M.Ç'nin Yeni Mahalle'de evinin önüne park ettiği motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.
Düzensiz göçmen operasyonu
Uzunköprü ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde yaptıkları kontrollerde, pasaportu olmayan 7 düzensiz göçmeni yakalandı.
Yabancı uyruklular yapılan kontrolün ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Trafik kazası: 2 yaralı
Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.K'nın kullandığı otomobil, Değirmenci köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü H.K ile araçta yolcu olarak bulunan B.K, hafif yaralandı.

Güncel

Kaynak: AA

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