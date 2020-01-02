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Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

02.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:58 Edirne'de asayiş
'de bir kişi dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.
Alınan bilgiye göre, A.Y.M, şüpheli O.İ'den bir internet sitesi aracılığıyla 850 lira karşılığında bilgisayar aldığını, bilgisayar ücretini ödemesine rağmen şüphelinin bilgisayarı göndermediğini ileri sürdü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Evden hırsızlık
Edirne'de bir evden para çalındı.
Alınan bilgiye göre, Ş.D'nin Menzilahir Mahallesi'ndeki evinden, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 5 bin 500 lira çalındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
hırsızlığı
Keşan ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.
Alınan bilgiye göre, Ö.K'nın Yenimescit Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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