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Edirne'de asayiş

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde elektrik pano ve sayacı çalındı.

21.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:06Edirne'de asayiş
'nin Üyüklütatar köyünde elektrik pano ve sayacı çalındı.
Üyüklütatar Köyü Sulama Kooperatif Başkanı E.Ç., köyündeki çeltik tarlalarını kontrol etti.
Sulama amacıyla tarlalara kurulan elektrik pano ve sayacının yerinde olmadığını gören E.Ç. durumu jandarmaya bildirdi.
Olayla ilgili araştırma sürüyor.
Askeri yasak bölgede 2 şüpheli yakalandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde askeri yasak bölgede 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Rahmanca Piyade Hudut Karakolu askerleri 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de hareketlilik tespit etti.
Olayla ilgili Y.Y, ve A.Y. gözaltına alındı.
'da 2 şüpheli tutuklandı
Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Yenimuhacir beldesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 47 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.P. ve K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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