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Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişinin kümesteki hayvanları çalındı.

12.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:52Edirne'de asayiş
'de bir kişinin kümesteki hayvanları çalındı.
Alınan bilgiye göre, yolu TEİAŞ mevkisindeki çiftliğine gelen V.G., 20 güvercin ve 2 tavuğunun kümesinde olmadığını fark etti.
V.G. tavuk ve güvercinlerinin bulunması için polise başvurdu.
Motosiklet hırsızlığı
Uzunköprü ilçesinde bir kişinin motosikleti çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Büyük Şahsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan S.T. aracını direksiyon kilidiyle kilitleyerek evine girdi.
Bir süre sonra motosikletini yerinde göremeyen S.T. durumu polise bildirdi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Süloğlu, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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