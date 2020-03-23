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Edirne'de asayiş

Edirne'de bir otomobilin bagajında 4 yavru köpek bulundu.

23.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:00
Edirne'de asayiş
Edirne 'de bir otomobilin bagajında 4 yavru köpek bulundu.
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ç, ve B.A'ya ait bir otomobilde arama yaptı.
Otomobilin bagajında pomeryan cinsi 4 yavru köpek ele geçirildi.
Telefon dolandırıcılığı
Edirne'de bir kişi telefonla dolandırıldığını belirterek polis merkezine başvurdu.
Alınan bilgiye göre, M.İ, kendisini bankadan aradığını söyleyen kişi tarafından hesabından 5 bin lira çekildiğini, daha sonra dolandırıldığını anladığını belirtti.
M.İ, kendisini dolandıran kişi veya kişilerin bulunması için şikayetçi oldu.
Otomobilden inşaat malzemesi çalındı
Keşan ilçesinde park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çalındı.
S.E'nin Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çivi çakma makinesi, matkap ve 3 seyyar kablo çalındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
72 sürücüye 46 bin 80 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 72 sürücüye 46 bin 80 lira ceza uygulandı.
Trafik ekiplerince kontrol edilen bin 228 araçtan 72'sinin sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 46 bin 80 lira ceza yazıldı.
Kontrollerde 4 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Edirne, Güncel

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