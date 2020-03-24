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Edirne'de asayiş

Edirne'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

24.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:32
Edirne'de asayiş
Edirne 'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, A.A'nın Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada, 26 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elle edildiği tahmin edilen 250 liraya el koydu.
İş yerinden hırsızlık
Edirne'de bir iş yerinden 2 televizyon çalındı.
F.Ö'nün Fatih Mahallesi'ndeki dükkanından henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 2 televizyon çalındı.
Polis şüphelileri yakalamaya çalışıyor.
Motosiklet hırsızlığı
İpsala ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.
M.D'nin Saraç İlyas Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Otomobilin ses sistemi çalındı
Keşan ilçesinde bir otomobilin ses sistemi çalındı.
G.G'nin Mescit Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce teyp ve kolonlar çalındı.
Soruşturma sürüyor.
189 sürücüye 138 bin 360 lira ceza

Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 189 sürücüye 138 bin 360 lira ceza yazıldı.
Trafik ekiplerince kontrol edilen 593 araçtan 189'unun sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 138 bin 360 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 4 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Edirne, Polis, Güncel

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