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Edirne'de asayiş

Edirne'de trafik denetimlerinde 44 sürücüye 24 bin 470 lira ceza yazıldı.

27.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:32
Edirne'de asayiş
Edirne 'de trafik denetimlerinde 44 sürücüye 24 bin 470 lira ceza yazıldı.
Trafik ekiplerince kontrol edilen 100 araçtan 44'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 24 bin 470 lira ceza uygulandı.

Evden hırsızlık
Uzunköprü ilçesinde bir evden motorlu testere çalındı.
M.P'nin Uzunköprü ilçesindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce motorlu testere çalındı.
Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
Ev yangını
Enez ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Z.D'nin Yeni Mahalle'deki evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Uzunköprü, Edirne, Güncel

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