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Edirne'de asayiş

Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

16.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:22
Edirne'de asayiş
Edirne 'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, C.K'nın Dilaverbey Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evden hırsızlık
Keşan ilçesinde bir evden cep telefonu ve bazı eşyalar çalındı.
Alınan bilgiye göre, M.D'nin ilçe merkezindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce cep telefonu ve ev eşyaları çalındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Motosiklet hırsızlığı
Keşan ilçesinde park halinde bırakılan motosiklet çalındı.
M.D'nin ilçe merkezinde park ettiği motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.
Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.
Otomobilden hırsızlık
Keşan ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.
Alınan bilgiye göre, İ.A'nın İspat Camisi Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden akü çalındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Motosiklet, Edirne, Keşan, Güncel
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