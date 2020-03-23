Edirne'de asılsız koronavirüs paylaşımı yapan eczacı kalfası gözaltına alındı
Edirne'de başkasına ait reçeteyi sosyal medyada paylaşıp asılsız koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen eczacı kalfası gözaltına alındı.
23.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:00
Edirne 'de başkasına ait reçeteyi sosyal medyada paylaşıp asılsız koronavirüs paylaşımı yaptığı belirlenen eczacı kalfası gözaltına alındı.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, bir eczacı kalfasının koronavirüs şüphesiyle hastaneye giderek sağlık kontrolünden geçen bir hastanın reçetesini sosyal medyada paylaştığını belirledi.
Ekipler, kimliğini belirlediği eczacı kalfasını "Halk arasında korku ve panik yaratmak" ve "Kişisel verileri yaymak" suçundan gözaltına aldı.
Şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, bir eczacı kalfasının koronavirüs şüphesiyle hastaneye giderek sağlık kontrolünden geçen bir hastanın reçetesini sosyal medyada paylaştığını belirledi.
Ekipler, kimliğini belirlediği eczacı kalfasını "Halk arasında korku ve panik yaratmak" ve "Kişisel verileri yaymak" suçundan gözaltına aldı.
Şüpheli, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA